A rede social deve chegar ao Brasil em agosto.

Orkut de volta? Nesta quarta-feira (22), o criador da finada rede social, o engenheiro Orkut Buyukkokten, lançou o seu novo projeto através de uma publicação: a Hello. Segundo Orkut, o novo site é “a primeira rede social construída através de amizades profundas, [desenvolvida] para ajudá-lo a conectar-se com pessoas que compartilham das suas paixões”.

A Hello já está disponível nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. De acordo com a página oficial da rede social, o lançamento para o Brasil e países como México, França e Alemanha está previsto para agosto.

Buyukkokten é crítico às redes sociais atuais e afirma que elas distanciaram as pessoas. A Hello, segundo ele, é a próxima geração do Orkut e visa ajudar as pessoas a se conectarem, tornando-se uma página onde “medo e ódio não tem lugar”.”Nós nos escondemos atrás de nossos aparelhos, ignorando as pessoas ao nosso redor. Nós ficamos com os habitantes locais quando viajamos ao exterior, mas nós nem sequer sabemos quem são os nossos vizinhos em casa. Nós seguimos o feed de notícias de nossos amigos debaixo de nossos cobertores, no escuro. Nossas vidas são meros pedaços de anonimato e isolamento. Muitas vezes, estamos sozinhos. Muitas vezes, temos medo do que não sabemos. Muitas vezes, temos ódio das coisas que não entendemos”, diz o engenheiro. Na Hello, as pessoas se conectam a partir de interesses em comum, chamados de “personas”. É possível escolher até cinco “personas” entre mais de 100 disponíveis. Já o “folio” é o seu feed de postagens, personalizado a partir das “personas” que você escolher.O aplicativo da Hello tem versões para iOS e Android.

Com informações do IBahia.