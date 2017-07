Mar agitado suspendeu a travessia de lancha entre Salvador e Mar Grande nesta manhã; A linha Salvador-Morro de São Paulo será feita com conexão em Itaparica.

A Marinha do Brasil (MB), por meio do Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN), informa que estão em vigor os seguintes avisos de mau tempo, emitidos pelo Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) para as áreas marítima da região Nordeste:

Na área marítima compreendida entre Cabo Frio (RJ) e Natal (RN), a revisão é de mar grosso, com ondas entre 3 e 4 metros, até as 21h da próxima quinta-feira (05).

Na área marítima compreendida entre Caravelas (BA) e Salvador (BA) a previsão é de vento forte, com rajadas, até as 21h desta terça-feira (04).

A MB informa ainda que permanece atenta à situação do tempo e, em caso de necessidade, as Organizações Militares responsáveis pela segurança da navegação na área marítima sob a responsabilidade do Com2ºDN poderão ser acionadas, em qualquer horário, por meio dos telefones abaixo elencados. Pedidos de auxílio também podem ser encaminhados para o Serviço de Busca e Salvamento Marítimo (SALVAMAR) Leste, operado pelo Comando do 2º Distrito Naval em Salvador.

Capitania dos Portos da Bahia: (71) 3507-3777

Capitania dos Portos de Sergipe: (79) 3711-1600

Delegacia da Capitania dos Portos em Porto Seguro: (73) 3421-2050

Delegacia da Capitania dos Portos em Ilhéus: (73) 3222-5100

SALVAMAR LESTE: 0800 284-3878

TRAVESSIA SUSPENSA

Os fortes ventos desta manhã, que deixaram o mar agitado e com ondas elevadas na Baía de Todos os Santos, suspenderam a travessia marítima do Sistema Salvador-Mar Grande, não está operando nesta segunda-feira (3).

As embarcações começariam a fazer a travessia às 5h, mas com o mau tempo não saíram. Não existe previsão para o serviço ser retomado hoje. As escunas de turismo que fazem o passeio pelas ilhas da Baía de Todos os Santos também não operaram hoje.

A linha Salvador-Morro de São Paulo será feita com conexão em Itaparica. Os catamarãs saem do Terminal Náutico, atracam no terminal de Itaparica de onde os passageiros seguem de ônibus até a Ponta do Curral, em Valença, e fazem a travessia de lanchas até o Morro.

Com conexão, em vez de 2h20, o percurso da viagem dura 3h20. Os horários para o Morro são 8h30, 9h, 10h30, 13h e 14h30. Do Morro para Salvador, 9h, 11h30, 13h e 15h.

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do Comando do 2º Distrito Naval e Portais de Notícias