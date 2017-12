Um grupo de manifestantes, amigos e familiares do jovem Wemerson Ramos, 19 anos, que estava num grupo que se afogou na Praia de Guaibim e veio a óbito, realizaram um protesto na manhã desta quarta-feira, 27, em frente a Prefeitura de Valença, questionando a falta de apoio e estrutura do poder público, tanto na sinalização indicando locais de perigo na praia e estrutura de salva-vidas, quanto nas buscas pelo corpo do jovem que estava desaparecido desde a última segunda-feira, 25. O corpo de Wemerson foi encontrado nesta manhã, próximo a Ponta do Curral, por pessoas que colaboravam com as buscas.

Até o fechamento desta matéria a Prefeitura de Valença não divulgou nota sobre o protesto desta manhã.

No momento do afogamento, Wemerson estava acompanhado dos amigos Jackson de Jesus, Talisson Oliveira e Marcos Paulo que foram retirados do mar com vida, pelo salva-vidas de apelido Fish. O profissional relatou o salvamento em conversa a qual tivemos acesso. “Foi o afogamento mais longe que eu fiz durante esses nove anos de profissão. Uns 500 metros para fora de nado. Eu fui na ambulância até a Santa Casa com uma das vítimas que usou oxigênio, pois tinha muita falta de ar por ter ingerido muita água”.

Nas redes sociais vários amigos lamentaram o falecimento precoce de Wemerson. “Vai com Deus meu irmão, vou guardar todas as suas lembranças na minha mente e no meu coração. Sei que onde você estiver, está bem porque está com Deus. Eu te amo e sempre vou te amar”, escreveu um amigo. “Vai deixar muitas saudades irmão. Porque logo você? Um menino bom que todos gostam, porque logo você que fez o bem pra nós e sempre nos ajudava nas horas difíceis? Descansa em paz irmão que Deus lhe coloque do lado dele”, desejou outro.