FOTO DA SEMANA- Naiara Azevedo no São João de Valença

A paranaense Naiara Azevedo foi a grande atração da segunda noite do São João de Valença (24/06). A dona do hit “50 reais”, antes de subir ao palco, tirou uma foto com a nossa plaquinha. #EstouComOJornalValençaAgoraNoSãoJoãodeValença