A Direção do Ieste Educacional Valença na pessoa do seu Diretor Geral Prof Dr Francisco Neto, teve na manhã de 24/05 reunião com o ex atleta Olímpico da Seleção Braseira de Basquetebol e ex jogador da N. B. A Americana Gilson DeJesus Trindade para discutir a Implantação do Projeto GIBI ,Basquetebol nas Escolas Públicas Municipais nos Municípios de Jaguaquara, Jequié, Amargosa, Apuarema, Mutuipe, Santa Inês e Ubatã, cidades em que o Ieste atua na área educacional.

Participou ainda dá reunião o agente Educacional Ieste Arijones e o Presidente da Federação Baiana de Rugby Manuel Cabral que tratou com Gilson Trindade sobre parceria do Rugby com o Basquete na implantação desses projetos nas cidades