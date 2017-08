Centenas de fiéis já se preparam para a tradicional romaria que neste ano parte da Igreja de Nossa Senhora das Dores, em direção à Comunidade da Ponta. O ato acontece no domingo, dia 13 de agosto de 2017.

Antes do início da procissão será celebrada a Santa Missa, na Igreja Nossa Senhora das Dores, às 07h. Com a bênção do padre os fiéis seguirão até o cais, para Romaria marítima em direção à Comunidade da Ponta.

Já na localidade da Ponta será realizada a Missa Campal envolvendo todas as comunidades, prevista para as 10h.

O encerramento da comemoração será com bingo em prol da reforma da Igreja de Nossa Senhora das Dores, às 14h.

Dicom/Igrapiúna