Fiscais ambientais da secretaria de Desenvolvimento Sustentável capturaram na terça-feira, dia 07,uma jiboia de aproximadamente 1m de comprimento. O animal foi encontrado nas imediações do Convento Santo Antônio, na Sede do município.

Pelo tamanho, o réptil ainda é um filhote. As chuvas das últimas semanas podem ter contribuído para o animal chegar a área urbana. A jiboia não é uma cobra venenosa, embora possa matar a vítima por esmagamento de ossos.

O animal foi devolvido à natureza pelos fiscais. Quem encontrar animais perigosos fora do habitat natural deve manter distância e acionar imediatamente a secretaria de Desenvolvimento Sustentável através do número 3652-1064 nas ilhas e 999862-9267 na Sede do município.

Fonte: Ascom Cairu