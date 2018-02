A cultura cairuense, representada pelos grupos centenários Caretas e Congos, marcou presença no Fuzuê, pré carnaval de Salvador. No último sábado (03), a folia antecipada tomou conta das ruas do bairro da Barra e Ondina, no circuito Orlando Tapajós, que faz o contra-fluxo, saindo de Ondina para a Barra.

Bloquinhos, fanfarras e diversas manifestações culturais fizeram a alegria dos foliões que na sua maioria saíram as ruas fantasiados relembrando o encanto dos antigos carnavais. A iniciativa serviu como uma grande vitrine para as manifestações cairuenses que puderam mostrar sua vitalidade para os soteropolitanos e turistas, além de serem registrados pelas lentes de diversos veículos de imprensa.

Para a secretária da Cultura de Cairu, Graça Peleteiro, toda esta visibilidade cria nos turistas o desejo de conhecer um pouco mais da rica cultura cairuense. ” Não há como não se encantar com a beleza de nossas manifestações culturais, ao conhecer um pouco delas no pré-carnaval o visitante certamente ficará com desejo de conhecer um pouco mais dessa riqueza”, disse a secretária.

Ascom/Cairu