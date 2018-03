Aeronave da US-Bangla, de Bangladesh, transportava 67 passageiros e quatro tripulantes

Um avião da companhia US-Bangla, de Bangladesh, caiu pouco antes de aterrissar no aeroporto de Kathmandu, a capital do Nepal, na manhã desta segunda-feira (12). De acordo com a Reuters, ao menos 50 pessoas morreram – a aeronave transportava 67 passageiros e quatro tripulantes.

Segundo o Kathmandu Post, a aeronave partiu de Dacca, em Bangladesh, começou a pegar fogo instantes antes da pousar e caiu em um campo de futebol anexo ao aeroporto.

Do total de passageiros, 32 eram de Bangladesh, 33 do Nepal, um da China e um das Maldivas – não havia, portanto, nenhum brasileiro a bordo.

As causas do acidente ainda não estão esclarecidas

Notícia em atualização.

Reuters.