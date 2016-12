Prefeitura de Cairu registra 12 mil leitos ocupados em Morro de São Paulo e 2 mil em Boipeba no mês de dezembro. Ocupação anima trade turístico e movimenta economia local.

Em meio à crise que tem afetado o turismo internacional, o turista brasileiros têm optado por descansar nas águas tranquilas e paisagens exuberantes do arquipélago de Tinharé. De acordo com a Secretaria de Turismo de Cairu, 80% dos leitos de Morro de São Paulo e Boipeba já estão ocupados.

Uma terra de natureza diversa, fartamente banhada pelas mais lindas águas: claras, mornas, doces, salgadas e românticas, com um ecossistema que o turista admira e o manguezal equilibra. Lá estão os destinos mais cobiçados por turistas, as ilhas do arquipélago de Tinharé. Sol, praia, gente bonita e diversas opções para curtir a chegada de 2017. Esses são os atrativos de Morro de São Paulo, Boipeba, Gamboa, Garapuá e Moreré, no município de Cairu, localizado na ilha.

Os hotéis e restaurantes espalhados por todas as praias de Morro de São Paulo vão oferecer festas particulares para quem quiser passar a virada do ano na praia. Todas as festas contam com os quesitos elegância, requinte e sofisticação, além de poder desfrutar do melhor clima desse lugar paradisíaco.

Mais opções para os turistas que tiverem na região são as boates, que organizam uma programação especial para a noite, garantindo muita diversão, gente bonita e um astral diferenciado para receber o ano novo.

O turista ainda poderá assistir uma linda queima de fogos para abrilhantar a festa, iluminando o céu da ilha com um show pirotécnico e uma paisagem espetacular nos quatro cantos de Morro de São Paulo.

Operação Verão

Em dezembro, a cidade começou a se preparar para receber os turistas que visitam a região no período de réveillon e durante todo o verão. O objetivo da Prefeitura de Cairu é oferecer serviços de apoio aos visitantes que passarão pela região.

A operação verão deu início no dia 22 de dezembro e vai até o começo de março. O serviço de limpeza urbana e das praias está intensificado em toda parte de Morro de São Paulo incluindo Boipeba.ão

As secretarias de Turismo, Administração e de Meio Ambiente seguem com plantões especiais para atender o turista, fiscalizar a lei do silêncio, melhorias nas ações de fiscalização de obras, vigilância sanitária, orientação de ambulantes, salva-vidas, monitoramento das piscinas naturais junto a Capitania dos Portos que já se encontra na ilha.

Além disso, equipe de saúde com plantão 24 horas, serviço de ambulâncha para atender urgências e emergências, ampliação do efetivo da polícia civil e militar e delegacia de polícia com plantão 24horas, fazem parte dos serviços oferecidos durante a operação.