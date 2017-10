Por meio de voto escrito e secreto, os Padres Saletinos da Província Imaculada Conceição, elegeram nesta quinta-feira, 25, o Pe. Ildefonso Salvadego, MS, como novo Padre Provincial.

Na tarde de quinta-feira, o Padre Geral e todos os Capitulantes, também os religiosos da Comunidade de Curitiba – PR participaram da bênção do novo Padre Provincial com Profissão de fé e Juramento de Fidelidade. No referido momento, ajoelhado com a mão sobre o Livro dos Evangelhos, diante do Padre Geral, Silvano Marisa, MS; Pe. Ildefonso comprometeu-se com a missão confiada a ele, a partir de janeiro 2018.

Além de Pe. Ildefonso Salvadego, MS, também foram eleitos membros do Conselho Provincial os Padres Marcos Almeida e Isidro Perin.

A Congregação dos Missionários de Nossa Senhora da Salette é, “uma memória perpétua da Aparição misericordiosa de Maria em Salette”. Hoje os Missionários Saletinos, como são conhecidos, estão em mais de 25 países, da América do Sul à América do Norte, da Europa à África, da Ásia à Oceania.