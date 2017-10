A 3ª edição da festa ELA PARTIU acontece neste sábado, dia 28 de outubro, às 23h, no Bar Zé da Veia. A edição tem como tema Halloween, um clássico do Dia das Bruxas da turma descolada de Valença. Com uma line up da mais alta qualidade com os DJ’s DANV DJ, And Groove, Paulo Eirado, Luca Buzanelli, Holiver e Alexandre Medeiros. A festa promete ser a mais horripilante da temporada.

