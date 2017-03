A prefeitura de Cairu fechou acordo com o Centro de Formação Profissionalizante Construir Melhor, abrindo vagas para curso na área da construção civil, direcionado a jovens de 15 a 29 anos, de ambos os sexos. A parceria foi formalizada entre as partes, através da coordenadora do Projeto Construir Melhor, Laís Freire Nascimento, do prefeito Fernando Brito, da secretária municipal da Juventude, Luana Figueiredo, contando com o apoio incondicional do presidente da Câmara de Vereadores, Abdon Ché.

O curso, em parceria com o Senai, atenderá estudantes das escolas públicas de Cairu, de 15 a 17 anos, que passarão um ano no programa, com carga horária de 1.260 horas, com aulas de segunda à sexta-feira, tendo a estadia de uma semana por mês na sede do Construir Melhor, em Valença, em alojamentos, com alimentação completa. Nas outras três semanas do mês, esses estudantes voltarão para escola, dando continuidade aos seus estudos.

ACOMPANHAMENTO ESCOLAR

Durante o curso, o Programa Construir Melhor acompanha o rendimento dos alunos em sala de aula, dialogando diretamente com a escola, em regime de parceria, acompanhando o cotidiano com os professores, para que os alunos não percam ou atrasem conteúdos por causa da estadia no programa. Tudo é feito de forma harmônica e conjunta. O período de inscrições será divulgado nos próximos dias. A seleção será realizada na Sede, em Cairu.

Para os jovens de 18 a 29 anos, que já concluíram o Ensino Médio, a metodologia é diferente. Durante 12 meses, participarão do curso em outra turma, com a mesma carga horária, só que além das aulas durante uma semana, permanecerão as outras três semanas do mês em estágio, com alimentação completa, morando em alojamentos de construção de casas, que estão em parceria com o projeto.

O prefeito Fernando Brito garantiu a estrutura necessária para o deslocamento dos estudantes durante as aulas presenciais e se colocou à disposição para o que for necessário no atendimento às demandas dos jovens cairuenses. “As ofertas de cursos profissionalizantes são excelentes oportunidades para a formação dos nossos jovens, pois logo estarão trabalhando nas nossas comunidades, se sustentando financeiramente e diminuindo a carência de mão de obra local”, afirmou Brito.

Ascom/ Cairu