Buscando garantir a continuidade do oferecimento de oportunidades de capacitação para os cairuenses, a Prefeitura de Cairu renovou por mais um ano o convênio com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). A ação possibilitará que neste ano de 2018 os distritos do município-arquipélago continuem ofertando cursos em diversas áreas, principalmente as relacionadas com a atividade turísticas.

No último dia 27 de fevereiro, a secretária municipal de Turismo, Diana Farias, em conjunto com a equipe técnica da secretaria, esteve reunida com a Gerente Regional Fernanda Souza e com a Supervisora Manoela Marques, ambas do Senac, alinhando os detalhes para desenvolvimento do cronograma de cursos e capacitações a serem implementados neste primeiro semestre. Em breve começará a divulgação dos cursos ofertados.

De acordo com o prefeito Fernando Brito, a ideia é que cada vez mais os cairuenses estejam aptos a atuar na atividade turística, principal atividade econômica do município.

Fonte/Foto: Ascom Cairu