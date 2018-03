A Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), por meio do Convênio de Cooperação Técnica 40/2017, torna público o processo seletivo para o curso de extensão Formação Básica para Professores e Tutores EAD, na modalidade de Educação a Distância (EAD), a ser ofertado no Campus XV, da UNEB, em Valença.

O Curso visa à formação de profissionais para atuação em cursos de educação a distância e contará com vídeoaulas, aulas interativas ao vivo e ampla gama de material didático, utilizando-se das potencialidades das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC).

A carga horária será de 34 horas e terá mediação do Prof. Dr. Eniel do Espírito Santo, da UFRB.

Poderão se inscrever os servidores (técnicos e docentes) e discentes da UNEB (portadores de diploma) e demais interessados da comunidade em geral. Os candidatos devem possuir formação superior em qualquer área de formação.

As inscrições ocorrerão por meio eletrônico no período de 05/03/2018 a 11/03/2018, através do link: https://goo.gl/forms/Zmbq8xOe7TuvIDAs1

Quando De 05/03/2018 a 11/03/2018 Local Campus UNEB – Valença – Bairro Novo Horizonte Horário Contato / Informações Ascom Valença 3641-0599 (Beatriz) / Whatsapp 75-99810.2678