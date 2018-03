Cairu se consolida no Mapa do Turismo Nacional

Cairu se consolida no Mapa do Turismo Nacional

Localizado no Território do Baixo Sul, o município de Cairu permanece na posição A no Mapa do Turismo Nacional, instrumento que mede o desempenho econômico dos municípios brasileiros no setor. No ranking, que vai de A a E, 150 cidades da Bahia foram classificadas, mas só quatro tiveram a posição A: além de Cairu, Salvador, Porto Seguro e Mata de São João.

Com 18.224 mil habitantes, o arquipélago é formado por 26 ilhas, onde se encontram algumas das praias mais procuradas do Baixo Sul: Morro de São Paulo, Boipeba, Garapuá e Moreré. Destaque para Morro de São Paulo, povoado mais famoso do município, que recebe 200 mil turistas por ano, vindos de todo o canto do planeta que se encantam com a beleza do lugar.

De acordo com a portaria 39/2017 do Ministério do Turismo os municípios classificados entre A e D têm direito a requerer o apoio a eventos geradores de fluxo turístico, sendo que o teto da verba é de R$ 800 mil.

Fonte: Portal A Tarde