Prefeitura de Valença agenda pagamento do terço de férias dos profissionais da Educação

Os servidores lotados na Secretaria de Educação de Valença irão receber o valor referente ao 1/3 das férias juntamente com a folha do mês de Janeiro, cuja data de quitação não foi confirmada até o momento. A informação foi divulgada pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura, através da sua página oficial no Facebook.

Segundo o comunicado, o pagamento ainda não foi cumprido “em função de atrasos no recebimento de algumas receitas”, diz sem mais detalhes.

Confira o Comunicado: