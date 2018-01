O servidor Rogério Lopes, 41, colaborador da Prefeitura de Valença que atuava na Central de Abastecimento Farmacêutico da Secretaria de Saúde, faleceu neste domingo, 14, vítima de acidente de moto na localidade da Graciosa, na BA 001, em Valença. De acordo com informações, Rogério colidiu com uma árvore. O servidor chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos. As causas do acidente ainda será investigadas.

Nas redes sociais, amigos falaram com carinho sobre Rogério. “Fica aqui a lembrança de uma pessoa muito boa que esteve no meio de nós”, disse uma amiga. “Professor Rogério Lopes como era conhecido, uma pessoa do bem, com o coração cheio de alegria. Amigo, irmão para todas as horas”, escreveu outro amigo.

O corpo de Rogério está sendo velado no Ginásio de Esportes e seu enterro está marcado para as 16h desta segunda-feira, 15.

Confira a Nota de Pesar divulgada pela Prefeitura de Valença:

Foto: Reprodução/Facebbok