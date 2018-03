Quarta Praia de Morro de São Paulo é eleita entre as 25 melhores praias do país pelo TripAdvisor

Ocupando a 15ª posição, as águas quentes, calmas e cristalinas da Quarta Praia de Morro de São Paulo são destaque no TripAdvisor. O maior site de viagens do mundo, com mais de 500 milhões de avaliações de viajantes imparciais e mais de 390 milhões de visitantes únicos mensais, divulga a pesquisa anualmente, levando em conta as praias mais bem avaliadas por seus usuários nos últimos 12 meses.

Piscinas naturais, com corais e peixes são atrações da Quarta Praia, que fica localizada em Morro de São Paulo, na Ilha de Tinharé. O cenário traduz paz e tranquilidade, areias branquinhas, ladeada de árvores com boa sombra e coqueiros, recifes de corais para observar mais de perto a vida marinha, além de bons restaurantes ao longo dela.

Após o movimento do verão, as praias de Morro de São Paulo se preparam para receber o turismo doméstico, que vem crescendo a cada ano. Para a baixa temporada é esperado cerca de 70% de turistas baianos e de estados vizinhos como Pernambuco, Alagoas e Sergipe.

Fonte: Diga Bahia