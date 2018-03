Prefeitura de Cairu ordena e regulariza embarcações do Passeio Volta a Ilha

Em uma operação conjunta, as secretarias de Turismo, Administração Especial do Morro de São Paulo e Diretoria de Tributos, em parceria com a APLIPT (Associação dos Proprietários de Lanchas de Morro de São Paulo), realizaram nesta quinta-feira, 1º, o ordenamento e regularização das lanchas que realizam o “Passeio Volta a Ilha”, alcançando 100% de regularidade dos alvarás concedidos.

De acordo com Diretora de Tributos, Joelia Carvalho, ação foi embasada na Portaria 02/2018 da Secretaria Municipal da Fazenda e na Lei 420/2013, conhecida como Lei do Voucher. O objetivo da legislação é sistematizar os passeios, além de criar mecanismos para fiscalização e controle dos serviços oferecidos. Para isto, os fiscais passaram por treinamento desenvolvido pela equipe técnica do setor tributário da administração municipal. Um total de 150 embarcações estão envolvidas na realização dos principais passeios, o “Passeio Volta a Ilha” e o ” Passeio Gamboa”.

O prefeito Fernando Brito enfatizou a importância da ação. “A atividade turística no município é fundamental para nossa economia. Temos que tratar bem nossos turistas e sempre aprimorar a qualidade dos serviços ofertados, daí a importância de regulamentar e fiscalizar a atividade”, ressaltou Brito.

Fonte/Fotos: Ascom Cairu

