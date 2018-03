A baiana Jubenice de Oliveira, a Bibinha, e o paulista que atualmente mora na Alemanha, Joseph Augusto dos Santos, o Gugu, venceram a competição Red Bull Paranauê 2018, que escolheu os dois capoeiristas mais completos do mundo, nas categorias feminina e masculina, neste sábado, 3, no Farol da Barra.

Para isso, os 16 finalistas tiveram que mostrar quem possuía mais habilidades em três dos principais segmentos da capoeira: Angola, Regional e Contemporânea.

Entre eles, sete eram baianos, quatro homens e três mulheres. A competição apresentada pelo Mestre Nego Ativo, teve como jurados três nomes da capoeira: Mestre Nenel, representando a capoeira Regional, Mestre Jogo de Dentro, capoeira Angola, e Mestre Paulinho Sabiá, capoeira Contemporânea.

Emoção

Gugu disputou a final com o baiano conhecido como Guaxini do Mar, subiu ao palco emocionado para receber o prêmio. “Eu sou campeão junto com meus irmãos. Sou um que fugiu da estatística. Represento meus irmãos, meu Brasil, meu povo, minha missão é essa. Jogar capoeira é só gratidão. Eu faço todo dia o que me motiva”, disse Gugu, que recebeu o troféu do Mestre Suassuna.

A disputa final foi acirrada entre duas baianas, Bibinha e Guerreira Lane, agitou o público. Mas Bibinha venceu por unanimidade entre os três jurados e recebeu o prêmio das mãos da filha do Mestre Bimba, Nalvinha. “Para mim é muito importante estar aqui. Desde criança eu acreditei na capoeira, tudo que sou hoje eu devo a ela e a minha família. Não tenho palavras para descrever a felicidade de vir aqui, de participar dessa primeira edição feminina e ser reconhecida como uma das capoeiristas mais completa”, disse a campeã.

Seletivas

A segunda edição do Red Bull Paranauê teve início em janeiro e os competidores foram escolhidos em seletivas no Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. Entre os finalistas estava o vencedor da edição 2017, Lucas Dias, o Ratto, que foi eliminado nas quartas de final.

Bibinha e Gugu ganharão uma viagem para o exterior, para uma semana de treinamento com um mestre renomado da capoeira.

Fonte: Portal A Tarde

Foto: Alessandra Lori | Ag. A TARDE