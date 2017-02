A afirmação foi feita na tarde desta quinta-feira (09), via facebook oficial da Prefeitura de Cairu, que ainda postou fotos do Portaló com novas cores e totalmente reformado. Veja:

O restauro tem apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), que investe R$ 8,5 milhões na recuperação da edificação do século XVII. Este valor obtido pelo IDES foi aplicados em arqueologia e consolidação da muralha, prédios e acessos do forte para transformá-lo num grande centro de visitação local, nacional e internacional.

O complexo fortificado é originário do século XVII e a sua muralha tem cerca de 680 metros, além do portal, edificações à beira-mar, bateria de Santo Antônio, fortes Zimbeiro e São Luiz, dos séculos XVI, XVII ou XVIII, e o farol no cume do morro, construído no Segundo Império, já no século XIX, entre 1850 e 1855. O forte é protegido como Monumento Nacional (1939) pelo governo federal através do IPHAN/MinC.

Fotos: Reprodução/Facebook