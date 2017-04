Fortalecimento da rede de coletivos culturais, fomento à cultura local e promoção do intercâmbio cultural, além do incentivo ao protagonismo da juventude nos espaços de cultura nos 20 municípios do Território do Sisal, são algumas das propostas do I Encontro de Coletivos Culturais Juvenis que acontecerá em três etapas, entre abril e maio de 2017 no território do inscrições que tiveram início no dia 29 de março e encerram-se em 24 de abril, podem ser realizadas online, através do endereço eletrônico www.nacomsisal.wordpress.com.

O público alvo são coletivos culturais de todas a linguagens artísticas a exemplo de grupos de teatro, grupos de dança, grupos de literatura, coletivos políticos e ativistas, movimentos sociais e qualquer pessoa que, mesmo sem participar de um grupo ou coletivo pessoas, tem interesse nas temáticas abordadas.

O encontro é uma iniciativa do NACOM – Núcleo de Arte, Cultura e Comunicação na Comunidade, conta com o apoio institucional da Prefeitura de Conceição do Coité, Prefeitura de Araci, Pontos de Cultura CEPEC e Filarmônica 30 de Junho, CODES, UNEB Campus XI e do Colégio Estadual Rubem Nogueira. O evento conta com o apoio do Governo da Bahia, através do Fundo de Cultura da Secretaria de Cultura do Estado.

O Encontro será composto por etapas preparatórias a serem realizadas nos municípios de Araci e Conceição do Coité, e o encontro unificado e final acontecerá em Serrinha.

No dia 28 de abril, na cidade de Araci será realizada a etapa preparatória para os Coletivos Culturais dos municípios de Lamarão, Biritinga, Teofilândia, Araci, Tucano, Cansanção, Nordestina, Barrocas, Quijingue e Monte Santo e será realizado no Centro de Treinamento Profissional – CTP. O segundo momento será em Conceição do Coité, no dia 05 de maio, com os coletivos de Serrinha, Conceição do Coité, Ichu, Candeal, Retirolândia, São domingos, Valente, Queimadas, Santa Luz, Itiúba. Na terceira e última etapa acontecerá o Encontro dos coletivos de todo o território na cidade de Serrinha, no sábado, 13 de maio, além dos coletivos do território estarão presentes coletivos e grupos convidados.

Os espaços serão de formação, debates e de celebração da cultura e visa ter como produto o mapeamento dos coletivos e grupos culturais atuantes no território e fomentar a criação da Rede de Coletivos Culturais Juvenis do Território do Sisal.

Maiores detalhes, inscrições e programação acesse: Faça a inscrição do seu coletivo!

Ascom