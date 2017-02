Com lances a partir de R$ 50, veículos e sucatas aprendidos serão leiloados

Com lances a partir de R$ 50, veículos e sucatas aprendidos serão leiloados

Leilão é promovido pelo Departamento Estadual de Trânsito da Bahia.

Interessados devem se cadastrar em site de organização.

Veículos e sucatas apreendidos em sete municípios baianos serão leiloados entre os dias 16 e 21 de fevereiro pelo Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran/BA). Segundo o órgão, o interessado pode participar da disputa online, se cadastrando gratuitamente no site www.brbid.com. Também há opção de inscrição presencial nos leilões comandados pelo Leiloeiro Público Oficial Oscar de Menezes Palmeira, em diversas cidades.

Os veículos foram apreendidos nas cidades de Vitória da Conquista, Brumado, Santo Antônio de Jesus, Valença, Amargosa, Conceição do Coité e na Serrinha. Ao todo, são 1.600 lotes de automóveis e sucatas.

Os lotes já estão abertos para lances antecipados no site. O cadastro leva até 48 horas para ser liberado, portanto é preciso ser realizado antecipadamente para não perder a oportunidade. O lance inicial varia de R$ 50 a R$ 500.

Os veículos estão no depósito há pelo menos 90 dias e não foram retirados por seus proprietários. Os automóveis serão entregues aos arrematantes livres de multas e IPVA’s antigos.

Os editais dos leilões estão disponíveis no site dos organizadores. Nas páginas, os interessados encontram informações completas, como: endereços dos leilões presenciais, as datas de visitação e retirada dos veículos, condições de pagamento, fotos e as descrições completas dos lotes.

A empresa também disponibiliza uma página, onde os usuários podem tirar todas as suas dúvidas e também aprender um pouco mais sobre o universo dos leilões: blog.brbid.com.

Fonte: G1 Bahia

(Foto: Divulgação / Detran)