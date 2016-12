NOTA DE AGRADECIMENTO

Tudo o que fazemos na vida tem um ciclo. Existe o momento para plantar, o momento para colher, o momento para caminhar junto, o momento de seguir. Há 4 anos e meio, no momento em que a Santa Casa passava por uma necessária reestruturação da sua visão e dos seus processos, a VGE assumiu a liderança da instituição, a convite do então provedor Guido Araújo Magalhães Junior. Importantes e decisivos passos foram tomados de lá pra cá: planejamento estratégico, elaboração do plano diretor, informatização plena da gestão, programa de capacitação dos colaboradores, nova política de gestão de pessoas, novos contratos, ampliação da assistência.

Hoje, a Santa Casa se sente madura para seguir com as próprias pernas, enfrentando os desafios e abraçando as oportunidades, com coragem e determinação. A partir de janeiro de 2017, a gestão da Santa Casa de Valença passa a ser exercida pela própria equipe interna, tendo à frente o provedor Marcelo Cabral, o tesoureuro Zacarias Chahoud, a nova diretora operacional Adriana Couto e o diretor médico Ricardo Fonseca.

À VGE, nossa gratidão pelos ensinamentos aqui deixados, na certeza de que as experiências que vivenciamos servirão de lição e de exemplo para os que ficam.

Marcelo Cabral

Provedor

Santa Casa de Valença