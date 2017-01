A solenidade aconteceu às 10h na Câmara Municipal de Vereadores de Valença e também marcou a posse dos 15 vereadores eleitos na cidade.

Ricardo Moura (PMDB) tomou posse hoje às 10h deste domingo (1°) para o exercício de seu primeiro mandato à frente da Prefeitura de Valença. A cerimônia aconteceu na Câmara Municipal de Vereadores de Valença. Também foram empossados os 15 vereadores, Adailton Francisco (PT), Agostinho (PROS), Benvindo (PSL), Bertolino de Jesus (PSD), Betão (PSL), Clóvis Júnior (PSD), J Almeida (PDT), Lorena Mercês (PRB), Luiz de Serra Grande (PR), Mateus Passos (PMDB), Pó da Pesca (PPS), Reca (PMDB), Robinho (PPS), Rosa de Gama (PRP) e Vane Costa (PMDB)..

Eleito com 33,12% dos votos válidos nas eleições no ano passado, o peemedebista tem como vice o empresário Humberto Malheiros (PEN). Ricardo Moura nasceu em Salvador, tem 50 anos é casado com Margarete Moura e tem dois filhos.

Vereadores elegeram o presidente da Câmara

Após prestarem o juramento, os edis elegeram a mesa diretora para o biênio 2017-2018 e elegeram com 12 votos, Luiz de Serra Grande para presidente da Câmara Municipal de Valença, Benvindo vice e Mateus Passos secretário. Votaram contra , Augustinho Junior, Adailton Francisco e Lorena Mercês.

Veja fotos da solenidade: