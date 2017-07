A festa em louvor a São Pedro, padroeiro da comunidade do Tento em Valença, tem em sua programação o Show da Paz, que acontece nesta sexta-feira (07), na Praça da Bandeira. As atrações são: Cantores de Deus e as bandas Maranatha, Oásis e Life. O evento está marcado para iniciar às 19 horas.

A festa de São Pedro realizada pela Prefeitura de Valença e pela comunidade católica conta com o apoio da Itaipava e do Governo do Estado.

Na grade da festa não sagrada o público confere a apresentação da banda Filomena Bagaceira na note desta sexta-feira. No sábado sobem ao palco as bandas Ki Delícia, A Patroa e Forró do Kako. Encerram a festa no domingo, as bandas Sintonya Vip, Samba D’improviso e Cacau com Laranja.

PROGRAMAÇÃO RELIGIOSA

No sábado (08) os fieis realizam a levada da imagem de São Pedro para o Galeão às 15h. No domingo, às 05h acontece uma romaria com sorteios para os barcos participantes.

A missa festiva em homenagem a São Pedro será realizada às 10h com pregação do Bispo Emérito Dom João Nilton.

Às 13h será realizada uma corrida de canoa e às 14h a missa dos devotos com pregação do Pároco Cristóvam Moreira.

Os ritos finais acontecem a partir das 16h com procissão terrestre seguida da Benção do Santíssimo e da entrega das chaves e mudança de comissão organizadora da Festa de São Pedro.