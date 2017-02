Fuga aconteceu na madrugada e foi percebida por agentes pela manhã.

Quinze presos fugiram, na madrugada de domingo (20), da carceragem da delegacia de Irecê, norte do estado, por meio de um buraco aberto no teto do espaço dedicado ao banho de sol.

A fuga só foi percebida pelos agentes na manhã de domingo e um deles foi recapturado por policiais civis no mesmo dia.

De acordo com a Polícia Civil, os demais presos ainda são procurados, com ajuda da Polícia Militar.

A polícia suspeita que os detentos usaram uma serra para abrir o buraco na grade do teto. Depois, eles ainda pularam um muro.

O preso recapturado foi encontrado pelos policiais em uma casa em Irecê. Os fugitivos respondem a vários tipos de crimes, como homicídio e roubo. Depois da fuga, cerca de 111 presos seguem detidos na delegacia.

Fonte: G1 Bahia

Foto: Luciano Castro/ Central Notícia