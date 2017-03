O encontro promovido pela Santa Casa de Valença acontece nesta quarta (15)

Na edição da Roda de Gestantes do mês de março, que acontece amanhã (15), profissionais e participantes vão debater a amamentação e a sua importância. O encontro promovido pela Santa Casa de Valença está marcado para as 09h30, no antigo espaço do setor de Recursos Humanos da instituição.

Segundo Jacqueline Oliveira, enfermeira supervisora da Maternidade/ Neonatal/ CPN, “nada é mais natural do que amamentar, o que traz benefícios para o desenvolvimento cognitivo, ajuda no fortalecimento do sistema imunológico, previne o aparecimento de doenças, alergia e cólica nos bebês e cânceres nas mães, fortalece o vínculo mãe-filho, além de muitos outros ganhos”.

Pais e mães podem participar e devem se inscrever gratuitamente através do e-mail assist_social@scmvca.org ou, presencialmente, no setor de Serviço Social da Santa Casa. As vagas são limitadas.

Mais informações: (75) 3641-8432.