Audiência Pública em Cairu discutirá regulamentação de veículos que transitam no Arquipélago de Tinharé

Denominada SOS Veículos, a Audiência Pública que ocorrerá no dia 20 de outubro, na Câmara de Vereadores de Cairu (sede), discutirá as formas de regulamentar os veículos que transitam no Arquipélago de Tinharé. O evento começa às 09h. Veja o convite: