Cerca de 4 mil ingressos, que seriam destinados à torcida do Vitória, serão vendidos a preço promocional para os tricolores

O Ba-Vi deste domingo (30), às 16h, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Nordeste, na Fonte Nova, terá uma nova cota de ingressos a ser vendida a preço promocional de R$ 10.

Segundo o presidente Marcelo Sant’Ana, em entrevista ao Programa do Esquadrão desta sexta-feira (28), serão 4 mil ingressos vendidos por esse valor a meia-entrada. A inteira custará, portanto, R$ 20.

Para que o preço promocional fosse possível, de acordo com o dirigente, o próprio Bahia vai subsidiar os ingressos junto à Fonte Nova.

As entradas ficam localizadas no setor Super Sul, que seria destinado à visitante, do Vitória. O lugar ficaria vazio após a adoção da torcida única, recomendada pelo Ministério Público estadual e acatada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Os ingressos estão à venda pelo site da Fonte Nova, nos balcões Ticketmix dos shoppings Salvador e da Bahia e nos guichês da arena. A carga promocional será colocada à venda pela internet a partir das 20h desta sexta-feira. No sábado (29), os pontos de venda presencial abrem às 9h. Domingo, dia do jogo, as vendas serão concentradas no estádio.

Mais quatro lojas oficiais – situadas nos shoppings Bela Vista, Salvador Norte, Paseo Itaigara e Estrada do Coco – também vendem ingresso, porém somente dos setores Oeste e Lounge.

Até o final da tarde, cerca de 17 mil ingressos já haviam sido garantidos pela torcida tricolor para a partida. Os preços de cada setor estão detalhados na tabela abaixo.

