Prefeitura de Cairu inicia obras do novo atracadouro de Boipeba

A Prefeitura de Cairu, através da secretaria de Planejamento Urbano e Infraestrutura, deu início às obras do novo atracadouro de carga e descarga de Boipeba. A obra era uma reivindicação recorrente da comunidade devido ao crescimento da localidade nos últimos anos.

O novo atracadouro possibilitará o desafogamento do píer de passageiros, já que será utilizado exclusivamente para carga e descarga de materiais. A expectativa é que o novo terminal incentive os investimentos e o desenvolvimento da ilha, uma vez que facilitará o acesso das cargas ao distrito.

De acordo com o prefeito Fernando Brito, outras obras importantes para Boipeba estão no planejamento da gestão municipal, a exemplo da Praça Santo Antônio cujo projeto já foi entregue e protocolado junto a secretaria Estadual do Turismo

Informações da Ascom de Cairu