No último dia 24/04, a secretaria da Cultura realizou uma roda de conversas com moradores do bairro Nossa Senhora da Luz buscando realizar uma escuta sobre a cultura local com a comunidade e também compartilhar informações sobre a Fortaleza do Morro de São Paulo, que encontra-se com suas obras de restauro em fase de conclusão. O encontro contou com a presença da museóloga Ana Coelho do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia – Ipac e Liliana Leite, diretora executiva do Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Baixo Sul -IDES.

Na pauta do diálogo, além do projeto de restauro da Fortaleza, realizado via Lei Rouanet com recursos do BNDES, também foi abordado o Museu do Território que subsidiará o plano museológico da Fortaleza. Todo este trabalho está sendo feito através de uma grande governança no âmbito municipal, estadual e federal, e que conta também com representação da comunidade local.

Para a secretaria da Cultura, Graça Peleteiro, ações como estas são importantes por incluir a comunidade na discussão do patrimônio e por criar ações integradas com artistas, artesãos e grupos culturais o que certamente contribuirá para o fortalecimento da cultura cairuense.

Fonte: Ascom Cairu