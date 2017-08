O Campeonato Intermunicipal 2017 conta com a participação de 64 Seleções divididas em 16 grupos regionalizados. A competição estadual revelou nomes como Bobô, Liédson, Charles, Neto Berola, Uelliton, Aldair entre outros.

A seleção de futebol de Valença entra em campo no próximo domingo (06) contra a equipe de Nazaré, pela 1ª Rodada do Campeonato Intermunicipal de Futebol Amador 2017, realizado pela Federação Baiana de Futebol (FBF). A partida acontece às 15h, no Estádio Antônio Sereia.

Na primeira fase da competição, as Seleções jogarão entre si em jogos de ida e volta dentro dos respectivos grupos. Classificam para a segunda fase as três primeiras colocadas de cada grupo. A seleção valenciana está no grupo 9, junto com as seleções de Camamu, Ituberá e Nazaré.

Na fase seguinte, as 48 Seleções classificadas serão divididas em 24 grupos de duas cada. As equipes se enfrentarão em jogos de ida e volta e avançarão as 24 vencedoras dos confrontos e as oito perdedoras que tiverem as melhores campanhas na 1ª e 2ª fases, totalizando 32 Seleções.

Já para a 4ª fase, serão classificadas as 16 Seleções vencedoras dos duelos da terceira fase. Após dois confrontos, de ida e volta, os vencedores seguirão para as quartas de final. Assim como nas oitavas, o saldo de gols e em seguida as disputas de pênaltis decidirão os classificados em caso de empates.

A mesma fórmula será utilizada nas quartas, quando de oito Seleções ficarão as quatro semifinalistas. Destas, serão conhecidas as duas finalistas da competição.

O campeonato será encerrado no dia 10 de dezembro, com a grande decisão.

O troféu de campeão do Intermunicipal 2017 levará o nome do maior cantor de Reggae do Brasil, o baiano Edson Gomes. Já o troféu de vice-campeão levará o nome de Alberto Pereira de Souza. Bertinho, como é conhecido, é uma importante personalidade do Município de Maragojipe/Ba.

Em 2016, o Intermunicipal teve uma campeã inédita. Itaberaba faturou pela primeira vez na história o título da competição. Na decisão os itaberabenses venceram a Seleção de Itabela, fora de casa, por 3 a 0, e conquistaram o troféu Liedson da Silva Muniz.

Entre os atletas revelados pelo Campeonato Intermunicipal em sua história, estão grandes nomes do futebol brasileiro e mundial como Edílson Capetinha, Bobô, Liédson, Charles, Neto Berola, Uelliton, Aldair entre outros.

Com informações da FBF.