Os novos presidentes e vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Valença e da Câmara de Dirigentes Lojistas de Valença foram eleitos por aclamação.

Os empresários Eduardo Dantas Ribeiro e Antônio Jorge da Silva Menezes foram eleitos na noite desta terça-feira, 06, por aclamação, os novos presidentes da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Valença, respectivamente, pelo triênio 2018/2020 Compondo a vice-presidência da chapa única de ambas as entidades, foi eleito o empresário Luiz Menezes da Silva Júnior (Doriva). A nova gestão assume os trabalhos a partir do mês de abril.

A eleição aconteceu no auditório da ACE-CDL, em Assembleia Geral Ordinária com a presença de empresários associados. O pleito foi dirigido pelos empresários Antônio Carlos Paes Muniz e Vidalto Oiticica, conselheiros das entidades. Foram convidados para compor a mesa, os até então presidentes, Ademir Costa (ACE) e Osni Melgaço Bulcão (CDL). Também à mesa, estiveram presentes, o presidente do Sindicato Patronal do Comércio de Valença (SINCOMVAL), João Deolino e o secretário municipal de Indústria e Comércio de Valença, Paulo Martins.

Em seu pronunciamento, o presidente eleito da ACE, Antônio Jorge destacou que o fortalecimento do comércio reflete no crescimento da cidade. “Na hora que o comércio e a indústria se fortalecem a cidade cresce e todo mundo é beneficiado com isso. Então nós presidente e todos vocês que irão contribuir, estamos com essa responsabilidade para que a gente consiga ter uma Valença mais desenvolvida. O desafio é grande pelo que foi construído até agora, e o desafio será maior para que a nossa administração consiga fazer ainda mais do que já foi feito. Espero poder corresponder plenamente com essa aprovação para presidente da ACE”, afirmou.

Eduardo Dantas Ribeiro, presidente eleito da CDL, e sócio-diretor da Itaipava Costa do Dendê falou sobre a nova missão. “Pra mim não é um desafio, é uma facilidade por pegar uma casa arrumada e dar sequencia ao trabalho realizado até aqui. Vamos buscar apoio de vocês (ex-dirigentes) a qualquer momento, não deixarão de ser empresários, nem de fazer parte deste grupo, grupo que eu conheci um pouco, são quase três anos fazendo parte dessa diretoria, onde eu pude aprender muito, e agora vamos aprender um pouco mais ainda na gestão das casas. Aqui vou me dedicar ao máximo ao comércio e a comunidade local através dessas casas que tem oito anos de bons serviços prestados”, destacou.

Doriva afirmou que se sente honrado em fazer parte das entidades como vice-presidente. “Eu fui diretor e pude conhecer de perto o trabalho realizado, o desafio é grande, mas estamos pegando uma casa organizada. Podem ter certeza que dedicação, empenho não vai faltar para que a gente possa fortalecer ainda mais o comércio de nossa cidade”, garantiu.

Ademir Costa e Osni Melgaço, que dirigiram as entidades por mais de oito anos, falaram em renovação de ciclo. “Muito foi feito, mas muito precisa ainda ser feito. Os novos presidentes merecidamente estão representando o anseio do comércio, representando não o que a gente já fez, mas o porvir do que vai ser construído por eles. Desejo-lhes muita sorte, porque competência vocês já tem. Contem com a gente nessa trajetória de aprendizado”, disse Ademir.

Osni Melgaço agradeceu aos diretores e colaboradores que estiveram empenhados em contribuir com sua gestão. “Ninguém constrói nada sozinho, foram com vocês peças importantíssimas dentro dessa construção. Somos uma corrente com elos grandes e fortes, por isso soubemos escolher nomes que todos os associados se sentiram representados e não houve necessidade de outra chapa. Essas casas vão estar muito bem representadas”, ressaltou.

João Deolino, presidente do SINCOMVAL, eleito a cerca de um mês, desejou força, saúde e paz para essa nova jornada. “Espero que a cada dia estejamos mais juntos, com força de vontade de vermos a nossa cidade crescer. Peço a Deus que nos dê muita força, muita paz, muita saúde para que continuemos nessa batalha e que todos participem e continuem nos ajudando”, pontuou.

O secretário de Indústria e Comércio, Paulo Martins, se comprometeu em ajudar os empresários no que for possível. “O que depender do município, eu como secretário vou estar lá apoiando e fazendo o possível para fortalecer nossa indústria e nosso comércio, inclusive estou buscando empresas para Valença”, disse. Martins anunciou uma emenda parlamentar no valor de R$ 1,170 milhão para revitalização do Calçadão.

O empresário Vidalto Oiticica, diretor do Jornal Valença Agora e membro conselheiro das entidades comerciais, destacou as potencialidades de Valença – a qual frisou como “capital da Costa do Dendê” – nas áreas agrícola e comercial. “Esta casa não pode ficar de fora desses debates, uma vez que nós representamos o poder econômico dessa região”, disse. Oiticica falou da expectativa para o desenvolvimento de Valença com a posse dos novos dirigentes. “A expectativa é que Valença volte a ter momentos áureos como já tivemos. Estamos vivendo um momento de muita riqueza, um momento muito positivo, e através dessa positividade, eu desejo a vocês um belíssimo mandato. Não só a classe empresarial que será beneficiada diretamente pelas atitudes que vocês venham a implementar, mas toda Valença e região”, destacou.

A posse dos novos dirigentes eleitos será no próximo dia 24 de abril, no auditório da ACE/CDL.

Fotos: Divulgação/Casa do Empresário de Valença