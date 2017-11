A equipe técnica da Superintendência de Esportes de Cairu participou do Curso de Qualificação de Gestores de Liga de Futebol promovida pelo Governo da Bahia,através da Setre e Sudesb. A capacitação ocorreu no Ginásio de Esportes de Valença e contou com a presença do vice-presidente da Federação Baiana de Futebol (FBF), Ricardo Lima; do coordenador de Excelência Esportiva da Sudesb, Sinval Vieira; do presidente da Federação Baiana de Desporto de Participação (FBDP), Luiz Machado e Dr. Wilton Brandão (Sudesb).

A capacitação busca dotar as entidades que atuam no futebol no interior do Estado com melhor estrutura gerencial, capacitando os profissionais para desenvolver ações administrativas, gestão de projetos, marketing esportivo e relações interpessoais compatíveis com o mercado do futebol amador e profissional da atualidade.O curso teve carga horária de 16 horas. O conteúdo programático abordou temas, como: Teoria Geral da Administração – Políticas setoriais do esporte, gestão do futebol e conjuntura mundial; Formação de Equipes – Gestão de escolinhas de futebol e trabalhos com fundamentos; Direito Esportivo – Lei do passe, estatuto do torcedor, direito federativo e de imagem; Elaboração e Gestão de Projetos -Elementos de um projeto e oficina de elaboração de projetos esportivos; Marketing Esportivo – Cases relatos de vivências e projetos de sucesso; Relações Interpessoais e Ética – Relacionamento entre dirigentes, atletas, público, arbitragem, empresários, imprensa e ética.

O superintendente de esportes de Cairu, Francisco Cabral, ressaltou a importância da participação do município na qualificação. ” A presença da superintendência municipal neste curso reforça o comprometimento da gestão com o esporte cairuense. Todo o conhecimento adquirido aqui será retransmitido para aqueles que estão engajados no esporte nas ilhas,assim estaremos fortalecendo toda a estrutura do futebol cairuense”, afirmou o superintendente.

