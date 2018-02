Quatro suspeitos de envolvimento no sequestro do empresário e ex-prefeito de Valença, Ramiro José Campelo de Queiroz, foram presos nesta quarta-feira, 14.

Ramiro, que havia sido levado de sua residência no dia 18 de janeiro, foi libertado na última segunda-feira, 11, no estado do Espirito Santo.

Márcio Reis dos Santos, conhecido como ‘Bradock’, Geraldo Alves de Carvalho Neto, André Luis Maciel Santos e Carlos Eduardo Rabello foram detidos por agentes da Polícia Civil da Bahia em uma churrascaria na cidade de Caçapava, em São Paulo.

Comandada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), a operação também contou com o apoio da Delegacia Antissequestro da PC de São Paulo, para onde o bando foi encaminhado.

Márcio e Geraldo tiveram mandado de prisão cumpridos. Já Carlos e André ficam à disposição da Justiça. A quantia paga aos sequestradores foi recuperada, mas o valor não foi divulgado.

De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Cleandro Pimenta, embora a família não tenha aceitado a participação policial na negociação com a quadrilha, a Polícia Civil seguiu com as investigações até a prisão do grupo. A SSP detalhou ainda que buscas continuam sendo realizadas com o objetivo de capturar o restante da quadrilha.

Foto: “Bradok”, Geraldo, Carlos e André (Divulgação/SSP)