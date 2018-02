O Município de Cairu realizará nesta quinta-feira 15, sua Conferência Municipal de Educação, com as presenças dos diversos segmentos sociais da comunidade, que discutirão e deliberarão propostas relativas ao Sistema Estadual de Educação, à efetiva implementação do Sistema Nacional de Educação e ao monitoramento, à avaliação e à implementação do Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, nas três esferas federativas, além de avaliarem e proporem políticas para a garantia do direito à Educação de qualidade social, pública, gratuita, democrática, inclusiva e laica para o Município e todo Estado da Bahia.

O encontro acontecerá na Câmara Municipal, das 8 às 17 horas, onde também serão eleitos os representantes de Cairu na Conferência Estadual, que ocorrerá em Salvador, no período de 22 a 24 de março, e (se eleitos na estadual) na 3ª edição da Conferência Nacional de Educação (Conae) de novembro de 2018, que será realizada em Brasília.

Fonte: Ascom/Cairu-BA