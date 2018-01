Dando continuidade a política de expansão dos serviços do Corpo de Bombeiros no Estado da Bahia, o Coronel BM Adolfo – Subcomandante-Geral da corporação, acompanhado do TC Matias – comandante do 16°GBM, juntamente com a equipe técnica da Secretaria de Turismo de Cairu realizaram nesta quinta – feira (18/01) uma visita técnica a Morro de São Paulo. As alternativas para melhorar a segurança contra incêndio nas edificações foram avaliadas, bem como a segurança dos banhistas.

Segundo o Cel Adolfo, Morro de São Paulo atende as condições para receber num futuro próximo, um subgrupamento fixo de Bombeiros. De início, será agendado treinamentos de Brigada de Incêndio aos proprietários e funcionários das pousadas, os quais receberão treinamento básico prático de combate incêndio e primeiros socorros.

Uma articulação do prefeito Fernando Brito junto ao secretário de Turismo da Bahia, José Alves, possibilitou que os destinos turísticos de Morro de São Paulo e Gamboa tenham,até o carnaval,seis agentes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia atuando

no atendimento a banhistas, proteção do turismo ecológico, além do atendimento pré-hospitalar.

Ascom/Cairu