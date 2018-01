Corpo do mergulhador Artur Knoth é encontrado

Corpo do mergulhador Artur Knoth é encontrado

O corpo do empresário, Artur Knoth (38), foi encontrado nesta terça-feira (02), às 15h30, a 10 km da Praia dos Garcez, na Pedra Aricanduva.

O corpo de Artur, esta sendo necropsiado esta noite na sede da 5ª Coorpin/Valença. Amanhã o corpo segue para Salvador, onde será cremado. O resultado da necropsia feita no corpo apontou que o mergulhador morreu por asfixia mecânica (afogamento).

O empresário estava desaparecido desde o sábado (30), durante um mergulho para prática de caça submarina, na região da Ilha d’Ajuda, que fica no município de Jaguaripe-BA.

Conforme informações da polícia, Artur usava todos os equipamentos específicos para caça submarina (modalidade em que não se usa cilindro de oxigênio) e que o corpo não ficou preso no fundo do mar, também não boiou em função do peso dos equipamentos.