Parceria com a Prefeitura de Cairu assegurará implantação de delegacia especial

Os secretários da Administração, Ricardo Palma, e Infraestrutura, Benedito Passos, estiveram representando a gestão do prefeito Fernando Brito em uma reunião nesta terça-feira (07/03) com a delegada Argimária Soares da 5ª Coorpin (Coordenadoria Regional de Polícia do Interior), com o Major Itamar Godim da 33ªCIPM (Companhia Independente da Polícia Militar) e com a diretoria da ACEC (Associação Comercial e Empresarial de Cairu) para tratar das reformas da delegacia e do complexo da Polícia Militar em Morro de São Paulo.