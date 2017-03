Os estudantes universitários da Sede de Cairu passaram a contar com um ônibus que fará o deslocamento para as aulas em Valença. O trajeto será feito pelo trecho da BA -884 que liga Cairu a Nilo Peçanha, a rodovia vem sendo totalmente recuperada pelo Governo do Estado e encontra-se em fase de conclusão.

De acordo com o secretário de Administração, Ricardo Palma, ao se fazer o trajeto terrestre, ao invés do trajeto semi-terrestre via Graciosa, a gestão municipal economizará cerca de 80% dos custos.

O prefeito Fernando Brito foi acompanhar o embarque dos alunos para a primeira viagem na tarde desta quarta-feira, 08/03.”Conseguimos proporcionar mais esse incentivo para os jovens cairuenses e graças a recuperação da estrada também conseguimos reduzir despesas. Encontrar estratégias para economizar e garantir um bom serviço para os cidadãos é um dever de todo gestor”, frisou o prefeito.

Fonte: Ascom Cairu