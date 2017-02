Samba no pé e cerveja na mão: este é o lema de muitos foliões que contam os dias para as festas de Carnaval. Mas para que a diversão não seja frustrada por conta do excesso de bebida, é preciso ficar alerta e tomar alguns cuidados. Aproveitando o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, comemorado hoje, 18 de fevereiro, e a proximidade do Carnaval, reproduzimos aqui algumas dicas para manter o clima de descontração e diversão durante as festas.

De acordo com a médica clínica do Centro Estadual de Tratamento e Reabilitação de Adictos do Rio de Janeiro, Tereza Knett, o álcool inibe a produção do hormônio antidiurético (ADH), que regula o teor de água no organismo, o que leva o indivíduo a urinar com frequência maior do que a normal. Daí a importância de consumir bastante líquido antes, durante e após a festa.

– As pessoas devem ter cuidado com a típica combinação de calor, samba e bebida no Carnaval, já que além de estimular a frequência da urina, o álcool promove vasodilatação, o que as leva a suar mais. Por isso, para evitar a desidratação é essencial beber muita água, água de coco e sucos naturais – recomenda.

Outro fator inerente ao consumo excessivo de álcool é a sensação de coragem e a desinibição a ele associadas. O fato, segundo a médica, é um dos primeiros efeitos causados pelo consumo exagerado da bebida, e uma das razões que justificam a máxima “Se dirigir, não beba”.

– Além de ter os reflexos diminuídos e a perda do senso de distância, a pessoa perde a noção do perigo quando bebe em excesso, o que, no caso na direção, pode causar batidas violentas, arriscando a própria vida e a de inocentes – alerta.

Não é difícil identificar uma pessoa alcoolizada: a fala fica arrastada, o equilíbrio, comprometido, e a postura, afetada. Caso o indivíduo que esteja com os sintomas continue ingerindo álcool, o quadro de intoxicação pode evoluir para o coma alcoólico, ou seja, a pessoa perde a consciência. Neste caso, o primeiro passo é acionar a ambulância.

– Quando o indivíduo não responde mais aos estímulos pela perda da consciência, ele deve ir direto para uma unidade de emergência. É importante verificar os sinais de respiração, analisar se tem algum corte ou sangramento no corpo, no caso de ter sofrido uma queda, e mantê-lo em posição confortável, enquanto aguarda o socorro médico. Se tiver vomitado, deve ser deitado de lado, para evitar a broncoaspiração – explica.

Portanto, para aproveitar o Carnaval com segurança e responsabilidade, a prevenção deve ser regra. Deste modo, as dicas são ingerir alimentos leves, hidratar-se com muita água, dormir ao menos oito horas por noite e, principalmente, moderar nas bebidas alcoólicas.

Fonte: Ascom RJ