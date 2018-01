Durante o verão, cairuenses e turistas contarão com um reforço na proteção ao frequentar as praias. O Governo da Bahia disponibilizará até o carnaval seis agentes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), para atuarem nas praias do Morro de São Paulo e da Gamboa. A iniciativa é fruto da articulação do prefeito Fernando Brito, junto ao secretário do Turismo da Bahia, José Alves, para incluir os destinos turísticos cairuenses na Operação Verão, desenvolvida pelo governo estadual. Atualmente, a gestão municipal mantém salva-vidas nas praias do Morro e Boipeba.



“O CBMBA atuará com ações específicas no atendimento a banhistas, na proteção do turismo ecológico, além do atendimento pré-hospitalar nos eventos do calendário de festas populares”, disse o Comandante-Geral do CBMBA, Coronel Francisco Luiz Telles de Macêdo.

Umas das principais recomendações dos socorristas aos banhistas, além de evitar a mistura de álcool e banho de mar, é sempre ficar atento as bandeiras e placas de sinalização disponíveis ao longo das praias, pois elas indicam onde há um posto de salvamento (bandeira amarela) ou o local que oferece perigo (bandeira vermelha). Além disso, manter muita atenção nas crianças.

Ascom/Cairu