Interessados de 05 a 21 anos podem se inscrever; é cobrado apenas taxa de inscrição no valor de R$30 e fardamento

As inscrições para participar da Equipe Top Gym Ginástica Rítmica, estarão abertas a partir desta sexta-feira, 03 de fevereiro, com matrícula presencial na sede da Associação de Moradores da Vila Operária, situada na Praça Getúlio Vargas, em Valença. As inscrições também poderão ser feitas de 6 a 8 de fevereiro, das 13h30 às 15h, no mesmo local. Estão sendo disponibilizadas cem (100) vagas para pessoas de 05 a 21 anos de idade. Inicialmente serão 60 vagas no turno vespertino e 40 vagas no turno matutino. As aulas têm início previsto para o próximo dia 14 de fevereiro e acontecerão duas vezes na semana, sempre as terças e quintas-feiras. O término do curso é dezembro de 2017.

A técnica e diretora da Top Gym, Gilcelia Almeida informa que há vagas para as seguintes modalidades: Ginástica Rítmica; Ginástica Estética de Grupo; Dança e Ballet aplicado ao Esporte. A Top Gym conta com o apoio da Federação Bahiana de Ginástica e da SUDESB.

A Taxa de inscrição é R$ 30. As aulas são gratuitas, não há mensalidade.

É exigido dos alunos (as), fardamento adequado com meia e sapatilha. Este material não é disponibilizado pela Top Gym.

Documentos necessários para inscrição:

– Xérox do comprovante de matrícula escolar.

– Xérox do documento de identidade.

– Xérox do comprovante de residência.

Mais informações através do whatsapp (75) 98835-8151