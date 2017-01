Dirigentes debateram sobre o recadastramento dos pescadores associados às Colônias, sobre o Decreto 8.967/17 que modifica as regras de concessão do Seguro Defeso, entre outros assuntos.

Foi realizada na manhã desta sexta-feira (27), a primeira reunião consultiva da diretoria da Federação dos Pescadores e Aquicultores do Estado da Bahia (Fepesba) de 2017. O recadastramento dos pescadores associados às Colônias e o Decreto 8.967/17, que modifica as regras de concessão do Seguro Defeso estiveram em pauta durante o encontro. A reunião faz parte do calendário institucional da Entidade e funciona como um momento de debate democrático entre os dirigentes, para adoção de medidas de interesse da categoria.

Nessa edição, o presidente da Fepesba, Raimundo Costa, ressaltou a importância do fortalecimento do Sistema Confederativo para o sucesso das demandas do setor pesqueiro. “Precisamos estar alinhados, para defender os direitos já adquiridos do pescador e almejar outros que ainda estão pendentes. Somente unidos, poderemos contestar as medidas do Governo, que parece tentar desestabilizar e extinguir a classe de pescadores artesanais”, justificou.

Outro ponto destacado por Raimundo foi o recadastramento dos pescadores associados às Colônias. De acordo com ele, a medida assegura a representação do Sistema Confederativo, inclusive perante os órgãos do Governo. “Através do recadastramento, teremos um retrato real do nosso Sistema. Poderemos identificar, com precisão, quantos pescadores estão sob nossa representação. Esse dimensionamento facilitará nosso acesso ao Governo, inclusive para exigir a implantação de políticas públicas justas à nossa categoria. É a forma do Governo nos enxergar”, afirmou.

À reunião dessa sexta-feira, compareceram 19 dirigentes, membros dos Conselhos Administrativos, Fiscal, Feminino e de Representantes da Fepesba. Todos entraram em consenso quanto à expansão do recadastramento, que seguirá com agenda, já nos próximos dias.

