Wesley Safadão, Rafa e Pipo Marques, DJ José Pinteiro são algumas das atrações da festa que acontece nos dias 3 e 4 novembro, feriado prolongado de Finados

Com um conceito jovem e de pura diversão, a festa traz pela primeira vez a Morro de São Paulo o fenômeno musical da atualidade, Wesley Safadão. O cantor cearense é o destaque do evento, que tem o objetivo de misturar ritmos, onde música, balada, amigos e paqueras terão encontro marcado em um dos destinos mais charmosos do litoral da Bahia.

O Festival Terceira Praia acontece nos dias 3 e 4 de novembro, na Fazenda Caeira, Terceira Praia. Além de Safadão, o evento terá apresentação da dupla Rafa e Pipo Marques, bandas de samba e um line-up com os DJ´s José Pinteiro, Guga Guizelini, Johny Frazão, Alexandre Schnitman , Rapha Gomes e High Light.

A programação conta com quatro festas: Sambinha do Morro, na sexta-feira e no sábado, das 17h às 22h, a festa eletrônica White Party na sexta-feira, das 0h às 6h do sábado, e o super show de Safadão, que acontece na noite do sábado, das 0 às 6h do domingo.

O Morro de São Paulo fica no arquipélago de Tinharé, município de Cairu, no Baixo Sul da Bahia, a 290 km de Salvador. Há diversas formas de chegar até a ilha – de avião, catamarã, via ferry ou estrada até Atracadouro ou Valença onde pega uma lancha rápida. Além da programação musical, durante os dois dias, toda a ilha vai respirar o clima de início de verão.

O Festival Terceira Praia é uma realização da Sólida Entretenimento e produção da Pequena Notável, em parceria com a Vision + e Vem Entretenimento. Os ingressos podem ser adquiridos na Loja Oficial Pequena Notável, no Salvador Shopping, nos balcões de ingressos, na Central do Carnaval e da On Line.

SERVIÇO

Festival Terceira Praia

DIA: 3 e 4 de Novembro de 2017 (sexta e sábado)

LOCAL: 3ª Praia – Morro de São Paulo/BA

VENDAS: Loja Oficial Pequena Notável, no Salvador Shopping, e nos balcões de ingresso da Central do Carnaval.

CLASSIFICAÇÃO: 18 anos

SAMBINHA DO MORRO

Dia 3 (sexta-feira)

Atrações: Bandas de Samba

Horário: 17 às 21h

Dia 4 (sábado)

Atrações: Bandas de Samba

Horário: 17 às 21h

WHITE PARTY By CORONA

Dia 3 (sexta-feira)

Atrações: Guga Guizelini, Johny Frazão, Alexandre Schinitman, Rapha Gomes e High Light.

Horário: 00 às 6h

SAFADÃO NO MORRO DE SÃO PAULO

Dia 4 (sábado)

Atrações: Wesley Safadão, Rafa e Pipo Marques e DJ José Pinteiro

Horário: 00 às 6h

Valores do 2º LOTE (meia-entrada):

Sambinha do Morro* – 03/11 sexta e 04/11 sábado

Arena Dia 3: R$ 60,00

Arena Dia 4: R$ 60,00

White Party – 03/11 sexta

ARENA: R$ 90,00

ÁREA VIP: R$ 150,00

BACKSTAGE: R$ 210,00

Safadão no Morro de São Paulo – 04/11 sábado

ARENA: R$ 130,00

ÁREA VIP: R$ 220,00

BACKSTAGE: R$ 370,00

PASSAPORTE (Sambinha do Morro* dia 3 e 4 + White Party + Safadão no Morro)

ARENA: R$ 220,00

ÁREA VIP: R$ 370,00

BACKSTAGE: R$ 580,00

*O evento Sambinha do Morro possui apenas o espaço Arena. Não terá área vip e backstage.

** Grade sujeita a alterações.

***O alimentos e bebidas serão comercializados no local.