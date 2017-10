Animal foi encontrado nos arrecifes da Praia de Tassimirim e removido pela Prefeitura de Cairu nesta quinta-feira (19)

A Secretaria de Desenvolvimento Sustentável de Cairu juntamente com a Superintendência Administrativa de Boipeba realizaram nesta quinta-feira (19) a remoção de um filhote de baleia jubarte que apareceu morto e encalhado nos arrecifes de coral da Praia de Tassimirim, em Boipeba. De acordo com o Instituto Baleia Jubarte mais de 105 encalhes de baleias-jubarte foram registrados neste ano, a maioria na Bahia e Espírito Santo.

Conforme especialistas, as baleias migram para o litoral baiano todos os anos para acasalar e dar à luz filhotes. A temporada de reprodução ocorre entre os meses de julho e outubro, no inverno. Os animais são atraídos para a região por conta das águas quentes, apesar da época do ano.

De acordo com a engenheira ambiental e secretária de Desenvolvimento Sustentável, Fabiana Pacheco, a operação de remoção do animal foi delicada. “Por se encontrar nos corais, o trabalho de remoção tem que ser feito com cuidado para preservar o ecossistema marinho”, ressaltou a secretária. Ainda não se sabe as causas da morte do cetáceo, que chegou à praia já em estado de decomposição.

Informações da Prefeitura de Cairu