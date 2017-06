Neste sábado (03), às 10h, o Prefeito de Cairu Fernando Brito inaugura, ao lado do governador Rui Costa, a obra de restauração do trecho da BA-884, a recuperação de 22 km da estrada que liga Cairu e Nilo Peçanha.

A obra é uma conquista do prefeito junto ao governo, e vai beneficiar mais de 117 mil habitantes dos municípios de Cairu e Nilo Peçanha que utilizam o trecho.

A solenidade vai acontecer em frente à Câmara Municipal de Cairu, e contará com a participação de autoridades municipais, estaduais e da população dos municípios envolvidos.

“Para nós, é uma grande conquista. A rodovia ficou mais de 10 anos sem passar por manutenção. Era uma reforma de muita urgência, hoje é um sonho transformado em realidade, graças a força da parceria entre Prefeitura e Governo”, explica Fernando.

A intervenção fortalece o crescimento do turismo e escoamento da agricultura local, além de melhorar a trafegabilidade da via, por onde circulam diariamente diversos veículos e ativa o turismo na sede do município.

Kl Comunicação