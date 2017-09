A Praça da República será palco do II Moto Independência, nesta quinta-feira, 7 de setembro. Motociclistas de Valença e de toda a região farão um encontro regado a muita diversão e música com a Banda Primitiva, que promete um show com o melhor do rock. O Moto Grupo Nativos do Asfalto já garantiu sua presença. O evento tem início a partir das 17 horas.

Se gostou, compartilhe...